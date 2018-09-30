МИД Ирана: ЕС настроен на создание механизма расчетов с Тегераном в обход санкций США

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Тегеран полагает, что Евросоюз твердо решил создать механизм внешнеторговых расчетов с Ираном в обход санкций США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN, которое полностью вышло в эфир в воскресенье.

Министру был задан вопрос о том, считает ли он, что указанная система будет работать. "Я знаю, что Европа настроена серьезно. Я знаю, что остальные страны серьезно настроены не дать США уничтожить крупное достижение в сфере дипломатии, одно из немногих, которые были у нас за многие годы. Так что, полагаю, политическая воля есть", - сказал Зариф.

"Это серьезный механизм. Будет ли он работать, все мы увидим, - добавил глава иранского МИД. - Иран хочет увидеть результаты. Мы заявляли это нашим европейским партнерам и другим, что Ирану нужно увидеть экономические выгоды от соглашения [по атому]".

Ранее на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини состоялась встреча глав МИД Ирана и пятерки посредников ООН (России, Германии, Великобритании, Франции и Китая). На этой встрече верховный представитель ЕС "объявила о начале подготовительной работы над созданием странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном для обеспечения международной торговли, в том числе нефтью, для защиты интересов европейских компаний, которые намерены продолжать ведение легального бизнеса с Ираном".

7 августа ЕС активировал блокирующий регламент, который объявил юридически ничтожными (недействительными) экстерриториальные санкции США против Ирана на территории Евросоюза. Европейским государственным структурам запрещено выполнение этих санкций, а бизнес получил право оспаривать ущерб от них в европейских судах.