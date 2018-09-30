После обработки 200 тыс. бюллетеней явка на референдуме в Македонии составила менее 35%

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Явка на референдуме о госнаименовании в Македонии составила порядка 34,59%. Об этом свидетельствуют промежуточные данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) после обработки около 200 тыс. бюллетеней. При этом более 90% македонцев проголосовали за межправительственный договор с Грецией о переименовании Республики Македония.

По данным ГИК, против договора выступили всего 6,15% проголосовавших. До сих пор нет точной информации, какова была явка на плебисците. В случае если итоговая явка избирателей составит менее 50%, в соответствии с македонским законодательством это может свидетельствовать о провале референдума. Согласно закону, для признания плебисцита успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

При этом лидер крупнейшей македонской оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский заявил, что Македония высказалась против договора с Грецией. Об этом он сообщил в воскресенье вечером в ходе пресс-конференции в штабе партии.

По его словам, граждане, проголосовавшие на референдуме против, и те, кто на него не пришли, ясно дали понять, что их страна - "это Македония".

"Здесь живут македонцы, наша идентичность - македонская, наш язык - македонский, наши предки тоже были македонцами", - заявил лидер македонской оппозиции, подчеркивая, что референдум является поражением не только для договора, но и для "криминального правления действующих властей".

В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на 3 тыс. избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.