В Македонии завершился референдум о государственном наименовании республики

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония завершилось в воскресенье в балканской стране. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.
Провал референдума?
В соответствии с македонским законодательством явка избирателей менее 50% может свидетельствовать о провале референдума.
Согласно закону, для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.
Свыше 3,4 тыс. избирательных участков по всей стране работали с 07:00 по местному времени (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). На протяжении дня практически не было зафиксировано серьезных нарушений.
Поступала информация о нескольких попытках оказания давления на избирателей, но стражи порядка быстро пресекали подобные инциденты. По данным министерства внутренних дел Македонии, в отношении всех происшествий в настоящее время проводятся соответствующие проверки.
Позиции власти и оппозиции
По словам премьер-министра Республики Македония Зорана Заева, референдум можно считать успешным. С его точки зрения, страна продолжает движение по европейскому пути.
"Граждане и государственные институты провели мирный день референдума, Македония и граждане показали, что они являются частью европейской семьи, проголосовали достойно и свободно. Каждый гражданин принял решение по собственному убеждению, референдум - это инструмент, с помощью которого решают только те, кто идет на голосование", - подчеркнул премьер.
Как отметил Заев, успех является общим для страны и всех граждан, независимо от бойкота "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ).
"Я ожидаю, что подавляющее большинство граждан, которые проголосовали, выбрали европейский путь. Голос граждан, воля тех, кто голосовал, должна стать политическим решением в парламенте, - отметил он. - Я ожидаю, что депутаты ВМРО-ДПМНЕ будут уважать решение большинства граждан, если нет, то другой инструмент - это досрочные выборы".
В свою очередь, по мнению лидера ВМРО-ДПМНЕ Християна Мицкоского, итоги народного волеизъявления свидетельствуют о том, что референдум о переименовании Македонии провалился. По его словам, граждане, проголосовавшие на референдуме против, и те, кто на него не пришли, ясно дали понять, что их страна - "это Македония".
"Здесь живут македонцы, наша идентичность македонская, наш язык македонский, наши предки тоже были македонцами", - заявил лидер македонской оппозиции, подчеркивая, что референдум является поражением не только для договора, но и для "криминального правления действующих властей".
Цели референдума
Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.