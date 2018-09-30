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В Македонии завершился референдум о государственном наименовании республики

За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония завершилось в воскресенье в балканской стране. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.

Провал референдума?

В соответствии с македонским законодательством явка избирателей менее 50% может свидетельствовать о провале референдума.

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Согласно закону, для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

Свыше 3,4 тыс. избирательных участков по всей стране работали с 07:00 по местному времени (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). На протяжении дня практически не было зафиксировано серьезных нарушений.

Поступала информация о нескольких попытках оказания давления на избирателей, но стражи порядка быстро пресекали подобные инциденты. По данным министерства внутренних дел Македонии, в отношении всех происшествий в настоящее время проводятся соответствующие проверки.

Позиции власти и оппозиции

По словам премьер-министра Республики Македония Зорана Заева, референдум можно считать успешным. С его точки зрения, страна продолжает движение по европейскому пути.

"Граждане и государственные институты провели мирный день референдума, Македония и граждане показали, что они являются частью европейской семьи, проголосовали достойно и свободно. Каждый гражданин принял решение по собственному убеждению, референдум - это инструмент, с помощью которого решают только те, кто идет на голосование", - подчеркнул премьер.

Как отметил Заев, успех является общим для страны и всех граждан, независимо от бойкота "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ).

"Я ожидаю, что подавляющее большинство граждан, которые проголосовали, выбрали европейский путь. Голос граждан, воля тех, кто голосовал, должна стать политическим решением в парламенте, - отметил он. - Я ожидаю, что депутаты ВМРО-ДПМНЕ будут уважать решение большинства граждан, если нет, то другой инструмент - это досрочные выборы".

В свою очередь, по мнению лидера ВМРО-ДПМНЕ Християна Мицкоского, итоги народного волеизъявления свидетельствуют о том, что референдум о переименовании Македонии провалился. По его словам, граждане, проголосовавшие на референдуме против, и те, кто на него не пришли, ясно дали понять, что их страна - "это Македония".

"Здесь живут македонцы, наша идентичность македонская, наш язык македонский, наши предки тоже были македонцами", - заявил лидер македонской оппозиции, подчеркивая, что референдум является поражением не только для договора, но и для "криминального правления действующих властей".

Цели референдума

Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

Теги
ГрецияМакедонияЗаев, Зоран
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