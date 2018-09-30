В Македонии завершился референдум о государственном наименовании республики

СКОПЬЕ, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония завершилось в воскресенье в балканской стране. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.

Провал референдума?

В соответствии с македонским законодательством явка избирателей менее 50% может свидетельствовать о провале референдума.