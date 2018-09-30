В Каталонии в первую годовщину референдума о независимости ожидаются акции и демонстрации

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Демонстрации и акции ожидаются в понедельник в разных городах и населенных пунктах испанской Каталонии по случаю первой годовщины проведения референдума о независимости региона. Организаторами митингов выступают различные ассоциации, которые поддерживают выход автономии из состава пиренейского королевства.

В частности, каталонские студенты собираются устроить забастовку. Самой же многочисленной акцией, как ожидается, станет манифестация в Барселоне, участники которой призовут к "выполнению народной воли 1 октября". Предполагается, что шествие начнется в 18:30 по местному времени (19:30 мск) на центральной площади Пласа-де-Каталунья и завершится у здания парламента региона.

В преддверии годовщины референдума в Каталонии уже прошли акции сторонников независимости автономии. Так, демонстрация 29 сентября привела к столкновениям между региональными стражами порядка (Моссос д'Эсквадра) и участниками митинга. В результате были задержаны шесть человек, еще 24 пострадали.

Референдум

Проведение референдума, который Мадрид изначально называл незаконным, до последнего момента стояло под вопросом. Правительство страны, которое на тот момент представляла консервативная Народная партия, заверяло, что никакого плебисцита о независимости Каталонии не будет. Испанской национальной полиции и гражданской гвардии было приказано изымать урны для голосования, бюллетени и весь прочий материал, который мог бы иметь отношение к референдуму. В регион были дополнительно направлены сотни стражей порядка.

Несмотря на попытки сотрудников правоохранительных органов не допустить проведения плебисцита, большинство участков для голосования распахнули свои двери 1 октября. Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, представители национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков. В результате, по утверждению каталонских властей, от действий сотрудников правоохранительных органов пострадали около тысячи человек. В МВД отметили, что более 430 стражей порядка получили травмы.

По итогам голосования было объявлено, что в нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость.

Провозглашение независимости

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости. Тогда Мадрид потребовал от регионального правительства, которое на тот момент возглавлял Карлес Пучдемон, дать четкий ответ, что именно означал данный документ. Ответа от Барселоны не последовало, а 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики - впоследствии это решение было признано недействительным Конституционным судом страны.

Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволила ограничить самоуправление региона. Правительство страны распустило каталонский парламент и назначило внеочередные выборы в автономной области.

По итогам волеизъявления, которое состоялось 21 декабря прошлого года, трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, вновь досталось большинство кресел в каталонском парламенте.

Судебные процессы

Судебные власти Испании завели дела против лидеров сепаратистского процесса, в том числе против Пучдемона, который практическим сразу же бежал из страны в Бельгию. В настоящий момент региональным политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Часть из подозреваемых помещена на время разбирательств под стражу. Ожидается, что суд над ними может стартовать в начале будущего года.

Пучдемон и еще ряд его соратников покинули Испанию в прошлом году. Экс-лидер Каталонии обосновался в бельгийском Ватерлоо, периодически он путешествует в другие европейские страны для участия в разных конференциях.

В марте на некоторое время он был задержан в Германии, поскольку Верховный суд (ВС) Испании выдал европейский ордер на его арест. Однако после того, как суд ФРГ отказался выдавать политика по обвинению в подстрекательстве к бунту, ВС принял решение отозвать европейский ордер, но оставить в силе национальный. Таким образом, если Пучдемон окажется на территории Испании, он будет задержан.

Новые правительства

По итогам каталонских выборов на пост главы правительства региона претендовал Пучдемон. Тем не менее с помощью всевозможных судебных исков Мадрид сделал все от него зависящее для того, чтобы не позволить политику вновь возглавить автономию, находясь за рубежом.

После нескольких месяцев переговоров между каталонскими партиями было решено избрать на пост лидера региона депутата Кима Торру, который является сторонником Пучдемона. Хотя был сформирован новый региональный кабмин, официально его курс оставался прежним: добиться независимости Каталонии.

Центральное правительство страны также сменилось. В июне Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) удалось добиться вынесения вотума недоверия Мариано Рахою, представляющему консервативную Народную партию. Пост премьера занял генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес, который, как и его предшественник, является защитником территориальной целостности Испании.

Как и ожидалось, Торра и Санчес решили попытаться наладить взаимодействие между Барселоной и Мадридом с чистого листа. 9 июля состоялся первый с 2016 года визит главы каталонского правительства во дворец Монклоа - официальную резиденцию правительства Испании. Как было объявлено по итогам встречи, Торра и Санчес договорились запустить работу двухсторонней комиссии представителей каталонского и центрального правительства, которая предусмотрена уставом региона и которая не собиралась в последние годы. Кроме того, глава региона пригласил премьера Испании нанести в октябре ответный визит в Барселону.

Несмотря на это, Торра продолжает настаивать на необходимости организовать референдум о самоопределении Каталонии и призывает Мадрид последовать по пути канадской провинции Квебек. В свою очередь центральное правительство не соглашается на организацию подобного плебисцита, поскольку такое развитие событий шло бы вразрез с конституцией страны.

Разделенное общество

Каталонский кризис сильно разделил общество на сторонников и противников независимости региона. Согласно данным последних опросов, ситуация в автономии является четвертой наиболее волнующей испанцев проблемой в стране после безработицы, социального неравенства и неспособности партий достичь соглашений.

Кроме того, по данным газеты Espanol, примерно половина жителей Каталонии поддерживает независимость региона. Примерно столько же респондентов уверены в том, что в ближайшие годы сторонникам разрыва с Испанией удастся достичь своей цели.