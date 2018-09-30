В ЕС призвали уважать итоги референдума в Македонии, несмотря на низкую явку

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз призывает все стороны уважать итоги референдума в Македонии о государственном наименовании республики. Об этом заявил еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан в распространенном в воскресенье вечером заявлении.

Между тем Хан не упомянул о том, что явка, по предварительным данным, составила порядка 36%, тогда как, согласно местным законам, для признания референдума состоявшимся на нем должны были проголосовать свыше 50% избирателей. "С очень значительным голосованием "за" есть широкая поддержка соглашению Преспа (о смене названия страны - прим. ТАСС) и евроатлантическому пути [Македонии], - заявил он. - Теперь я ожидаю, что все политические лидеры будут уважать это решение и реализуют его с высшей степенью ответственности и единства вопреки всем линиям партий в интересах страны".

Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония прошло в воскресенье. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.

В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть путь вступления Македонии в НАТО и ЕС, которое сейчас блокирует только Греция.