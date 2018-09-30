В избиркоме Македонии заявили, что одно из условий референдума не было выполнено

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Одно из двух условий, необходимых для успешного исхода референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, не было выполнено. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по итогам общенационального волеизъявления сообщил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский.

По его словам, решения можно считать принятыми, если за них проголосовали на референдуме более половины граждан, включенных в список избирателей. При этом необходимо, чтобы были соблюдены два обязательных условия, одно из которых на прошедшем референдуме выполнено не было. Деркоский также подчеркнул, что ГИК не вступает в политические комментарии, а только цитирует закон.

"В пункте 1 статьи 30 Закона о референдуме говорится, что решения на референдуме считаются принятыми в случае, если за принятие этих решений проголосовало большинство граждан, пришедших на референдум, с учетом того, что голосовало более половины избирателей, входящих в избирательные списки. В нынешнем случае... очевидно, что одно из условий не будет выполнено, то есть никакого решения на референдуме не принято", - сказал Деркоский.

В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.