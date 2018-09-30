НАТО приветствует результаты референдума в Македонии

ТАСС, 1 октября. НАТО приветствует результаты голосования на референдуме в Македонии о государственном наименовании республики и призывает все политические стороны использовать эту историческую возможность. Об этом в воскресенье вечером написал в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голоса "за" на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии использовать эту историческую возможность конструктивно и ответственно. Дверь в НАТО открыта, но все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены", - написал он.