НАТО приветствует результаты референдума в Македонии

ТАСС, 1 октября. НАТО приветствует результаты голосования на референдуме в Македонии о государственном наименовании республики и призывает все политические стороны использовать эту историческую возможность. Об этом в воскресенье вечером написал в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую голоса "за" на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии использовать эту историческую возможность конструктивно и ответственно. Дверь в НАТО открыта, но все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены", - написал он.
I welcome the yes vote in referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 30 сентября 2018 г.
Референдум по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония прошел в воскресенье в балканской стране. В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"
По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%. В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.
Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть путь вступления Македонии в НАТО и ЕС, которое сейчас блокирует только Греция.