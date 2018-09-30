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НАТО приветствует результаты референдума в Македонии

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что для Скопье "дверь в НАТО открыта", однако все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены

ТАСС, 1 октября. НАТО приветствует результаты голосования на референдуме в Македонии о государственном наименовании республики и призывает все политические стороны использовать эту историческую возможность. Об этом в воскресенье вечером написал в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую голоса "за" на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии использовать эту историческую возможность конструктивно и ответственно. Дверь в НАТО открыта, но все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены", - написал он.

Референдум по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония прошел в воскресенье в балканской стране. В ходе народного волеизъявления проходило голосование более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%. В соответствии с македонским законодательством для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен решить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть путь вступления Македонии в НАТО и ЕС, которое сейчас блокирует только Греция.

Теги
ГрецияМакедонияСтолтенберг, Йенс
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