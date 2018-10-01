СМИ: Ципрас похвалил Заева за его усилия по продолжению реализации соглашения с Афинами

В свою очередь МИД Греции назвал в воскресенье результат референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония противоречивым, однако подчеркнул, что греческое правительство будет соблюдать свои обязательства по подписанному со Скопье соглашению.

АФИНЫ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас позвонил главе правительства Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Зорану Заеву после состоявшегося в этой стране референдума и похвалил политика "за его решительность и смелость продолжать реализацию соглашения" между Скопье и Афинами. Об этом сообщило в воскресенье вечером Афинско-Македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на источники в правительственных кругах.

При этом министр национальной обороны Греции, лидер входящей в правящую коалицию партии "Независимые греки" Панос Камменос назвал референдум "провалом". По словам Камменоса, который неизменно выступает против использования соседней страной слова "Македония" в своем названии, референдум в Скопье не состоялся, что делает недействительным соглашение с Грецией по новому названию страны.

Негативная реакция греческих оппозиционных партий

Главная оппозиционная партия "Новая демократия" (НД) назвала пагубным соглашение, подписанное в июне министрами иностранных дел двух стран на берегу озера Преспа, и заявила, что предпримет "все возможные усилия, чтобы оно не вступило в силу".

"Новая демократия" с самого начала подчеркнула, что Преспанское соглашение является пагубным для Греции с общенациональной точки зрения, - говорится в заявлении партии. - По этой причине "Новая демократия" поставила в июне [в греческом парламенте] вопрос о недоверии правительству (вотум о недоверии был тогда отклонен парламентариями - прим. ТАСС)". По мнению НД, "совершенно различная реакция на результаты референдума в Скопье со стороны партий СИРИЗА и "Независимые греки", к сожалению, подтверждает, что страной управляет циничное партнерство людей, которые безразличны к национальным интересам" и лишь стараются усидеть еще несколько месяцев в креслах власти.

Павлос Христидис, представитель по печати левоцентристского партийного объединения "Движение перемен" (КИНАЛ), в которое входят партии Всегреческое социалистическое движение, "Демократические левые" и Движение демократов-социалистов, выразил после референдума в Скопье мнение, что Ципрас и Заев сталкиваются с неодобрением своих народов.

"После греческого народа и граждане БЮРМ повернулись спиной к соглашению Ципраса и Заева, - сказал представитель КИНАЛ. - Тот факт, что жители Скопье отвернулись от соглашения, которое им дает македонский язык и этническую идентичность, показывает, насколько глубоко закрепились ирредентистские и националистические стереотипы в соседнем государстве и что эта сделка создаст только новые проблемы".

"Потами" ("Река") - единственная греческая оппозиционная партия, которая до сих пор высказывалась в поддержку соглашения между Афинами и Скопье, - обратила внимание на тот факт, что на референдуме "только один из трех жителей соседней страны сказал "да" новым отношениям с Грецией и новому курсу, европейскому и мирному". "Большинство из них не проявили интереса или были не согласны, что свидетельствует о том, что они предпочитают увековечить нынешнюю ситуацию, очевидно, считая соглашение с Грецией болезненным компромиссом", - говорится в заявлении партии.

По ее мнению, нынешний момент не подходит ни для разговоров о катастрофе, ни для речей о триумфе. "Греки должны синхронизировать свою позицию с позицией наших партнеров и союзников. Мы должны поддержать европейский курс соседней страны и ее более тесные отношения с Западом", - подчеркнула "Потами".

Партия считает, что всем нужно "избавиться от синдрома жертвы". "Греция не будет проигравшей в этом развитии. Достаточно прийти к согласию и определить патриотические приоритеты. Первые реакции и, главным образом, диаметрально противоположные позиции министерств иностранных дел и национальной обороны [Греции] показывают, что доминирующим является оппортунизм, мелкие внутриполитические интересы, а не интересы страны", - утверждает "Потами".

Соглашение по новому названию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Данный договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

Согласно предварительным данным из Скопье, на референдуме, проходившем в воскресенье в республике, явка не достигла 50%, но из тех, кто пришел голосовать, подавляющее большинство отдали свои голоса за вступление республики в НАТО и ЕС и одобрение соглашения с Грецией по новому названию страны.