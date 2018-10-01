США впервые разместили в черте Токио конвертопланы CV-22 Osprey

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в Японии в понедельник официально разместили на базе Йокота в городе Фусса (входит в состав японской столичной префектуры) пять конвертопланов CV-22 Osprey. Об этом сообщило японское министерство обороны.
Как отметил глава оборонного ведомства Ицунори Онодэра, "эти меры поспособствуют укреплению безопасности Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона". Вместе с тем, по его словам, Япония продолжит взаимодействовать с американской стороной, чтобы обеспечить минимальное воздействие на местных жителей и гарантии отсутствия инцидентов во время полетов.
Уведомление о размещении конвертопланов США на базе Йокота с 1 октября минобороны Японии получило в августе этого года. При этом, как отмечается, к 2024 году число этих машин на базе Йокота будет доведено до 10. Вместе с ними предполагается перебросить в общей сложности 450 человек, которые будут обслуживать конвертопланы. В апреле этого года несколько CV-22 Osprey уже перебрасывались в черту Токио для проведения учений.
Это первый случай, когда конвертопланы Osprey развернуты на основной территории Японии - до этого они были дислоцированы только в южной префектуре Окинава. Сейчас там находятся 24 таких машины модификации MV-22 для нужд морской пехоты.
Конвертопланы могут менять направление своих винтов из вертикального в горизонтальное и в зависимости от этого лететь как вертолет или самолет. Osprey способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км в час. Они вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.