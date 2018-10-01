Губернатор Калифорнии подписал закон о соблюдении принципа сетевой нейтральности

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Джерри Браун в воскресенье подписал закон, закрепляющий в этом штате принципы сетевой нейтральности. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Соответствующий законопроект около месяца назад получил одобрение обеих палат законодательного органа Калифорнии. С резкой критикой предложенных в документе норм выступали крупные интернет-провайдеры. Согласно новым правилам, они теряют некоторые возможности определять, какие сетевые сервисы могут использовать их клиенты.

"Свободный и открытый интернет - это краеугольный камень в условиях жизни в XXI веке: для нашей демократической системы, экономики, здравоохранения, общественной безопасности, повседневной деятельности, - подчеркивается в заявлении автора законопроекта сенатора-демократа штата Скотта Вайнера. - Хотя администрация [президента США Дональда] Трампа делает все, что может, для подрыва нашей демократии, мы в Калифорнии продолжаем делать то, что лучше для жителей штата".

"Основополагающий принцип сетевой нейтральности заключается в том, что мы сами можем решать, что делать в интернете, в противоположность тому, чтобы это решение принимали за нас интернет-провайдеры", - добавил законодатель.

Правила сетевой нейтральности были приняты в США в феврале 2015 года при администрации 44-го президента страны Барака Обамы. Данный принцип, в частности, запрещает провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. При этом Федеральная комиссия по связи США (ФКС) в декабре 2017 года проголосовала за изменение этого порядка, ее решение было одобрено Административно-бюджетным управлением Белого дома, а в июне действие указанных правил в США было прекращено. Данный шаг американских властей спровоцировал массовые акции протеста в США.

Критики решения ФКС заостряли внимание на том, что в связи с отменой принципа сетевой нейтральности такие провайдеры, как Comcast, Verizon и AT&T получают широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Высказывались опасения, что компании смогут блокировать не понравившиеся им сайты и повышать сборы с таких интернет-компаний, как Netflix и YouTube, за доступ пользователей к их контенту.