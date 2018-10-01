Минюст США подал в суд на Калифорнию из-за закона о сетевой нейтральности

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США в воскресенье подало судебный иск в отношении властей Калифорнии в связи с принятием ими закона, закрепляющего в этом штате принципы сетевой нейтральности. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как утверждается в документе, губернатор штата Джерри Браун вышел за рамки своих полномочий, когда подписал ранее соответствующий закон. Около месяца назад он получил одобрение обеих палат законодательного собрания Калифорнии. Минюст подчеркивает, что регулирование в интернете должно осуществляться на федеральном уровне, а не властями штатов.

"Законодательное собрание Калифорнии снова приняло в штате радикальный и неправомерный закон, пытаясь создать помехи для политики, которую проводят федеральные власти", - подчеркнул министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Он возмутился, что ведомству приходится "тратить драгоценное время и ресурсы на подачу иска", и объяснил данный шаг необходимостью "защищать прерогативы федеральных властей".

Правила сетевой нейтральности были приняты в США в феврале 2015 года при администрации 44-го президента страны Барака Обамы. Данный принцип, в частности, запрещает провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. При этом Федеральная комиссия по связи США (ФКС) в декабре 2017 года проголосовала за изменение этого порядка, ее решение было одобрено Административно-бюджетным управлением Белого дома, а в июне действие указанных правил в США было прекращено. Данный шаг американских властей спровоцировал массовые акции протеста в США.

Критики решения ФКС заостряли внимание на том, что в связи с отменой принципа сетевой нейтральности такие провайдеры, как Comcast, Verizon и AT&T получают широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Высказывались опасения, что компании смогут блокировать не понравившиеся им сайты и повышать сборы с таких интернет-компаний, как Netflix и Youtube, за доступ пользователей к их контенту.