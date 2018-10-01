Мун Чжэ Ин назвал крепкие вооруженные силы ключом к миру в регионе

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Военный союз Сеула и Вашингтона и мощные вооруженные силы - ключ к установлению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая на мероприятии в его сеульской резиденции, посвященном 70-й годовщине создания национальных Вооруженных сил (ВС).

Отметив, что в последние полгода на Корейском полуострове активно идут мирные процессы, он подчеркнул, что на этом пути предстоит преодолеть еще немало трудностей. "Поэтому мощные силы сдерживания важны как никогда. Мир возможен, лишь когда у нас есть сила и уверенность в возможности защитить себя", - сказал президент.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность военного союза Сеула и Вашингтона, благодаря которому "активно создается мир на Корейском полуострове" и во всем регионе Северо-Восточной Азии.

В ходе саммита 27 апреля этого года Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях двух стран. Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы. В Сеуле позднее охарактеризовали это соглашение как де-факто "пакт о ненападении".