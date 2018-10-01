Рейтинг президента Южной Кореи вырос на фоне итогов саммита с лидером КНДР

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина повысился на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 65,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 27-28 сентября социологическим агентством Realmeter среди 1,5 тыс. человек.

Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 30,3% опрошенных - на 12 процентных пунктов меньше, чем в начале сентября. Тогда на фоне экономических и социальных проблем рейтинг Мун Чжэ Ина впервые за время его президентства упал ниже 50%.

Однако в течение последних двух недель, во время которых состоялись межкорейский саммит в Пхеньяне и встреча лидеров Республики Корея и США в Нью-Йорке, уровень поддержки Мун Чжэ Ина увеличился на 12,2 процентных пункта.

Согласно данным опроса, правящую Демократическую партию "Тобуро" поддерживают 45,9% опрошенных, оппозиционную Корейскую партию свободы - 17%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 95%.