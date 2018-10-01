СМИ: иранские ВС нанесли удар по террористам в Сирии, причастным к теракту в Ахвазе

ТАСС, 1 октября. Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) нанес в понедельник утром ракетные удары по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, при нанесении ударов по террористам были задействованы баллистические ракеты.

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным иранского агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазу был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.