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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея и КНДР начали разминирование двух районов демилитаризованной зоны

После разминирования стороны начнут поиски останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР начали разминирование ряда районов разделяющей две страны демилитаризованной зоны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе последнего саммита их лидеров. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

Согласно его данным, соответствующие работы стартовали в Объединенной зоне безопасности в районе пункта Пханмунджом, а также в уезде Чхорвон провинции Канвондо, где после завершения разминирования стороны начнут поиски останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

Представитель минобороны отметил, что в этом районе, ставшем местом интенсивных боев, находятся останки не менее 500 человек. Раскопки начнутся 1 апреля 2019 года и завершатся 31 октября.

В ходе саммита 27 апреля этого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях двух стран.

Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы. В Сеуле позднее охарактеризовали это соглашение как де-факто "пакт о ненападении".

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