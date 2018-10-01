Власти Южной Кореи отмечают ежегодное снижение потока беженцев из КНДР

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Число беженцев, прибывающих в Южную Корею из КНДР, ежегодно сокращается. Об этом сообщил в понедельник журналистам депутат Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии "Тобуро" Пак Бён Сок, ссылаясь на данные министерства объединения.

По его словам, с начала текущего года до конца августа в Республику Корея прибыли 703 северокорейских перебежчика. Это на 9,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Поток беженцев начал сокращаться с 2012 года - на следующий год после прихода к власти Ким Чен Ына.

В Южной Корее такую тенденцию объясняют ужесточением контроля за границей со стороны КНДР, принудительной репатриацией северян на родину из Китая, а также повышением стоимости услуг "черных брокеров", которые помогают гражданам КНДР перебраться в Южную Корею.

По данным депутата, если в 2011 году число перебежчиков превысило 2,7 тыс., то в 2012-м оно составило уже 1502 и в дальнейшем продолжило сокращаться. В прошлом году в Южную Корею бежали 1127 северян.