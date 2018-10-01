СМИ: иранские беспилотники наносят удары по экстремистам в Сирии к востоку от Евфрата

ТАСС, 1 октября. Семь беспилотников вооруженных сил Ирана наносят удары по позициям экстремистов в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом в понедельник сообщает телеканал PressTV.

Ранее утром Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. Через несколько минут после этого в район проведения операции были направлены иранские боевые дроны для мониторинга последствий удара и поражения целей противника в случае их обнаружения.

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным иранского агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазе был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.