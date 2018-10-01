СМИ: в Каталонии перекрыли дороги в первую годовщину референдума о независимости

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Около 400 сторонников независимости Каталонии перекрыли в понедельник рано утром пути на железнодорожном вокзале в городе Жирона. Как сообщила газета La Vanguardia, акция приурочена к первой годовщине референдума по вопросу выхода региона из состава Испании.

Организаторами митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые борются за провозглашение независимости автономии. В результате действий участников протеста движение высокоскоростных поездов временно приостановлено. Региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) ограничивают доступ к станции для лиц, которые прибывают для поддержки акции.

Помимо этого сторонники разрыва с Испанией уже перекрыли несколько центральных улиц в Барселоне и других населенных пунктах. В течение дня по случаю годовщины референдума по всей Каталонии пройдут многочисленные митинги и акции. Ожидается, что самым крупным станет манифестация в Барселоне. Предполагается, что шествие начнется в 18:30 по местному времени (19:30 мск) на центральной площади Пласа-де-Каталунья и завершится у здания парламента региона.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.

27 октября парламент этого региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.