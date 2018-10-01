СМИ: морпехи США тестируют новый камуфляж, позволяющий скрываться от беспилотников

ВАШИНГТОН, 1 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американские морские пехотинцы тестируют и готовятся снаряжать своих бойцов специальными камуфляжными сетками, позволяющими им скрываться от вражеских беспилотников. Об этом сообщил специализированный портал Military.com.

Новый камуфляж получил название "Барракуда" (Barracuda Individual Warfighter Net). Он выполнен из тех же материалов, что используют для производства камуфляжных покрытий для военных транспортных средств и командных пунктов. "Учитывая растущую угрозу и все более частое применение дронов на поле боя - где каждый может приобрести беспилотник и при помощи мобильного телефона управлять им - важно, чтобы даже каждый отдельный солдат мог скрыться. И мы поможем это сделать", - сообщил изданию директор по развитию Saab Defense and Security Стив Симмерер.

Как отмечает издание, вес камуфляжной сетки составляет 6 фунтов (2,7 кг), она оснащена капюшоном для удобства эксплуатации и будет доступна для американских морпехов в различных расцветках в зависимости от того, в какой местности проводятся операции: камуфляж для лесистой местности, для пустыни и т. д. "Когда солдат или морской пехотинец находится в том или ином месте в зоне обнаружения беспилотника, он может накинуть на себя эту сетку, и беспилотник пролетит мимо, затем он [военнослужащий] может продолжать выполнение своей задачи", - отмечает Симмерер.

Он также пояснил, что данный вид камуфляжа может быть полезен во время операций в Европе и в районе Корейского полуострова. "Мы совершали операции в течение последних 15 лет преимущественно в Афганистане и Ираке, на Ближнем Востоке. Теперь есть больше поводов вернуться в Европу и Корею, где в том числе осуществляется взаимодействие в рамках двусторонних военных учений и где маскировка и управление сигнатурами становится особенно важным на поле боя", - уточнил специалист.