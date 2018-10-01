Стамбульский саммит по Сирии может состояться во второй половине октября

ТАСС, 1 октября. Саммит лидеров Турции, РФ, ФРГ и Франции по урегулированию в Сирии может пройти в Стамбуле во второй половине октября. Об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании своего визита в Германию.

"В этом месяце, если не будет ничего экстраординарного, мы надеемся провести четырехсторонний стамбульский саммит. Я говорил с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, он позитивно отнесся к этому. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель тоже, но она настроена встретиться после 14 октября, местных выборов в Баварии", - передал телеканал Haberturk в понедельник слова Эрдогана.

Президент Турции отметил, что на данный момент точная дата саммита еще не определена.

"Мы продолжаем работу и с большим вниманием подходим к организации этой встречи. Саммит станет важным шагом [на пути урегулирования в Сирии]", - отметил турецкий лидер. Он сообщил, что предоставил немецкой и французской сторонам информацию о проделанной совместно с РФ и Ираном работе в Сирии, особенно в Идлибе, где стороны после саммита в Сочи 17 сентября договорились создать демилитаризованную зону. "То, что мы сделали, в Сирии воспринимают с благодарностью и высоко ценят", - добавил Эрдоган.

С идеей встречи с верхах по Сирии турецкий президент выступил еще летом. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналистам, что проведение четырехстороннего саммита по Сирии обсуждается как идея, но конкретные сроки и место не определены. Он напомнил, что в середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждалось "возможное содержательное наполнение этого саммита".

Эрдоган посетил ФРГ с визитом 27-29 сентября. Он, в частности, провел два раунда переговоров с канцлером Ангелой Меркель, встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, премьером федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом.