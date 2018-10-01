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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

СМИ: МАГАТЭ не направляло запрос Ирану о якобы имеющемся секретном атомном объекте

В ходе выступления на ГА ООН премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования

ТАСС, 1 октября. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не запрашивало у Ирана информацию о якобы имеющемся секретном атомном объекте, упомянутом премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в понедельник заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Не поступало никаких запросов со стороны МАГАТЭ к Организации по атомной энергии Ирана в отношении объекта, о котором заявил Нетаньяху", - приводит газета Etemaad слова Салехи. Чиновник добавил, что впервые услышал об этом объекте, когда смотрел телевизионную трансляцию выступления премьер-министра Израиля на Генассамблее ООН.

Салехи также опроверг утверждение Нетаньяху об утечке важных документов из Организации по атомной энергии Ирана. "Ничего не выходило за пределы организации", - подчеркнул он.

В ходе выступления на Генассамблее ООН Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской ядерной программе. Политик призвал МАГАТЭ провести немедленную инспекцию этого объекта.

Теги
ИранСитуация вокруг ИранаИзраильНетаньяху, Биньямин
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