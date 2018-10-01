Reuters: Китай отменил переговоры с США по безопасности

ТАСС, 1 октября. Власти Китая отменили переговоры с США на высоком уровне по безопасности, в которых в октябре с американской стороны должны были принять участие министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, отмена встречи произошла через несколько дней после того, как высокопоставленный китайский чиновник заверил, что напряженность в отношениях между странами не приведет к негативным последствиям. Информации о том, планируется ли перенос переговоров по безопасности между Китаем и США, пока не поступало.

Доподлинно неизвестно, как указали источники агентства, связана ли отмена c разногласиями между Пекином и Вашингтоном по вопросам продажи оружия, а также военной деятельности США в акватории Китая.

29 сентября Reuters сообщил, что переговоры Китая и США на высоком уровне по безопасности с участием Джеймса Мэттиса и Майкла Помпео с американской стороны оказались под угрозой срыва из-за напряженности в отношениях между странами. Представители Белого дома, Пентагона и Госдепа отказались от комментариев. В свою очередь глава МИД КНР и министр обороны страны также никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения КНР попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По мнению американского лидера, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.

24 сентября Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки на общую сумму $330 млн Тайвань получит также различное сопутствующее оборудование.