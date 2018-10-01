Кучма будет участвовать в заседании контактной группы в Минске 2 октября

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма, который ранее заявил об уходе с этого поста, примет участие в намеченных на 2 октября переговорах группы в Минске. Об этом в понедельник после заседания согласительного совета в Верховной раде заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Я знаю, что завтра будет запланированное очередное заседание минской группы. И Леонид Кучма будет там", - сказала она журналистам.

Ранее стало известно, что второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.