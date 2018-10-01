"Оппозиционный блок": новый языковой закон на Украине ухудшит отношения с соседями

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Новый закон "Об основах государственной языковой политики", который Верховная рада планирует рассмотреть на текущей неделе, еще больше расколет украинское общество. Об этом заявил во вторник на совещании в украинском парламенте лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Новый закон о языках, который нам предлагают принять, противоречит Европейской хартии региональных языков, которую ратифицировала Украины, многим законодательным актам, еще больше ухудшает отношения с соседями и раскалывает общество", - сказал он. Политик подчеркнул, что оппозиция не согласна с приоритетами, которые анонсировал спикер Андрей Парубий, а украинский парламент "не сделал ни шагу для возобновления мира на востоке страны".

В начале сентября Парубий обещал, что законопроект о языке будет рассмотрен как приоритетный. По его словам, после отмены закона Кивалова-Колесниченко ("Об основах государственной языковой политики"), образовался законодательный вакуум, который парламент должен заполнить, утвердив новый документ.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык и другие языки нацменьшинств получают статус региональных языков, что практически приравнивает их к государственному. После этого ряд областных и городских советов Украины приняли решение о признании русского языка региональным.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать закон о языковой политике утратившим силу. Спустя полгода 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд дать оценку этому закону.

28 февраля КС Украины признал не соответствующим основному закону так называемый закон Кивалова- Колесниченко.