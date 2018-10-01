Парламент ЛНР освободил от должности и.о. зампреда правительства Александра Дробота

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Народного совета провозглашенной Луганской народной республики на очередном пленарном заседании рассмотрели представление исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и дали согласие на освобождение Александра Дробота от должности исполняющего обязанности заместителя председателя Совета министров. Об этом сообщает агентство Луганскинормцентр со ссылкой на пресс-службу парламента.

"1 октября в ходе очередного пленарного заседания Народного совета ЛНР депутатами было рассмотрено представление исполняющего обязанности главы ЛНР Пасечника Л. И. и дано согласие на освобождение от должности исполняющего обязанности заместителя председателя Совета министров ЛНР Дробота Александра Николаевича", - говорится в сообщении. За данное решение проголосовали 28 из 29 присутствующих на пленарном заседании депутатов.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.