{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Порошенко обсудил с Меркель ее предстоящий визит на Украину

Также речь шла о перспективах продления санкций в отношении РФ

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках которого обсудил ее предстоящий визит на Украину.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба украинского президента.

"Речь шла о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации. Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии. Собеседники также обсудили повестку дня визита Ангелы Меркель на Украину, который состоится этой осенью", - говорится в сообщении.

Также во время разговора президент Украины отметил важность "активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко". Порошенко и Меркель, кроме этого, обсудили вопросы "двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности".

Ранее Порошенко сообщил, что Меркель приедет на Украину с визитом в ноябре 2018 года.

Предыдущий визит Меркель на Украину состоялся 23 августа 2014 года, до этого она посещала Киев в 2008 году, когда президентом страны был Виктор Ющенко.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
"Укроборонпром" планирует приватизировать часть своих предприятий
В Фонд госимущества уже передано предложение о приватизации госпредприятия "171 Черниговский ремонтный завод" и "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"
Читать полностью