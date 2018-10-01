Нью-Дели намерен подарить Москве три произведенных в Индии истребителя МиГ-21

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индия намерена подарить России три истребителя МиГ-21, которые были собраны по лицензии на заводах государственной компании Hindustan Aeronautics Limited. Как сообщает в понедельник телеканал IndiaTV, церемония передачи самолетов российской стороне может состоятся в рамках предстоящего на этой неделе визита в Индию президента России Владимира Путина.

По данным телеканала, на церемонии передачи истребители будут украшены в ленты национальных цветов Индии - шафрановый, белый и изумрудно зеленый. В Россию они отправятся своим ходом. Ранее с просьбой передать Москве эти самолеты обратилась российская сторона, указывают местные СМИ.

"Хотя истребители МиГ строились в Индии по российской лицензии, у наших самолетов есть определенные особенности, поэтому в Россию передаются машины, которых у вас на вооружении не было", - прокомментировал ТАСС высокопоставленный офицер ВВС Индии в отставке, пожелавший остаться неназванным. - "Например, индийские МиГ-21 в числе различных ракет могли вооружаться и французскими ракетами R.550 Magic, и имели некоторые другие отличия", - добавил собеседник агентства.

В Россию отправятся один МиГ-21 тип 75 и два МиГ-21 тип 77 (МиГ-21БИС и МиГ-21ФЛ). Собеседник агентства предположил, что интерес РФ к этим машинам связан с желанием иметь полную коллекцию моделей этого исторического самолета, в том числе и модели, произведенные в Индии по лицензии.

Истребители МиГ-21 отлично зарекомендовали себя в ходе конфликтов в Южной Азии, в частности во время третьей индо-пакистанской войны в декабре 1971 года. Тогда основным соперником "двадцать первых" стали пакистанские F-104 Starfighter американского производства, в боях с которыми истребители МиГ одержали победу. По данным индийской стороны, по окончании войны МиГ-21 записали на свой счет четыре сбитых пакистанских F-104, два J-6 "Шэньян" (китайская версия советского МиГ-19), один F-86 Sabre и один транспортный самолет C-130 Hercules. Индийские потери, по разным данным, тогда составили один МиГ.

В настоящее время Индия проводит обновление парка истребителей, стоящих на вооружении национальных ВВС, и МиГ-21 снимаются с вооружения.