Население Литвы за год уменьшилось на 20 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Численность населения Литвы за год сократилось на 20 тыс. и по состоянию на 1 сентября составляло менее 2,8 млн человек. Такие цифры в понедельник обнародовал департамент статистики балтийской республики.

"За год - с прошлого сентября по тот же месяц текущего года - Литва потеряла около 20 тыс. постоянных жителей", - констатировало ведомство. По его подсчетам, в стране впервые зафиксировано менее 2,8 млн жителей, а именно - 2,799 млн человек.

По оценке экспертов, это обусловлено продолжающимся ростом эмиграции и отрицательными значениями прироста населения. В 2017 году из Литвы в поисках лучшей жизни и более высокого заработка на Запад эмигрировало 57,2 тыс. человек, что на 13,8% больше, чем годом ранее. На родину из добровольного изгнания вернулось 18,8 тыс., или на 4,6 тыс. больше, чем в 2016 году. Литва также приняла 10,5 тыс. иностранцев, решивших осесть в стране.

Согласно прогнозу Евростата, к 2030 году в Литве останется 2,4 млн жителей, тогда как в начале 1990-х годов их насчитывалось 3,7 млн человек. По темпам сокращения населения Литва и Болгария являются европейскими лидерами.