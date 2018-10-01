"Соглашение XXI века". О чем договорились США, Мексика и Канада

Частично — да. Как говорится в заявлении Фриланд и Лайтхайзера, USMCA даст "рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и [будет обеспечен] устойчивый экономический рост в регионе".

Фермеры и скотоводы упоминаются неспроста: Канада пошла на уступки в секторе молочных продуктов.

В заявлении также отмечается, что новое соглашение даст "новые возможности почти одному миллиарду человек, которые называют Северную Америку своим домом". При этом совокупное население трех стран не дотягивает и до полумиллиарда.

А по отдельной договоренности, достигнутой между Вашингтоном и Мехико в августе 2018-го, США смогут вводить пошлины в размере до 25% на ввоз автомобилей в случаях, если объем импорта будет выше определенных значений или это будет угрожать "национальной безопасности" американского государства.