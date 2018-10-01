"Соглашение XXI века". О чем договорились США, Мексика и Канада

"Сегодня Канада и Соединенные Штаты, а вместе с ними и Мексика, достигли соглашения по новому, модернизированному торговому соглашению XXI века: Соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA)", — говорится в опубликованном 30 сентября заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В чем оно заключается и как отразится на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США — в материале ТАСС.
Кому и зачем нужен новый договор?
Три североамериканские страны заключили подобное USMCA соглашение еще в 1992 году. Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA) было подписано после того, как к уже существующему соглашению между Вашингтоном и Оттавой (CUSFTA) присоединился Мехико.
К 2008 году между странами были полностью сняты все торговые барьеры, а сотрудничество в области охраны окружающей среды и защиты прав интеллектуальной собственности укрепилось.
Однако в рамках проводимого президентом США Дональдом Трампом внешнеторгового курса в 2017 году Вашингтон начал переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях.
Что именно не устраивало Трампа?
У Вашингтона имелся ряд претензий как к Оттаве, так и к Мехико, а сама NAFTA, по мнению Трампа, являлась "односторонней сделкой с самого начала".
Президент объясняет свою позицию тем, что благодаря соглашению американский бизнес перевел производство в Мексику, средняя заработная плата в которой почти вчетверо ниже, чем в Соединенных Штатах. А это, в свою очередь, привело к потере рабочих мест в США.
Канадские торговые барьеры, по оценке Трампа, "являются нечестными" по отношению к американским фермерам.
Кроме того, Белый дом недоволен дефицитом внешней торговли с Мехико и Оттавой, несмотря на то, что население США почти в три раза превышает население Мексики и почти в девять раз — Канады.
Новое соглашение учитывает беспокойство США?
Частично — да. Как говорится в заявлении Фриланд и Лайтхайзера, USMCA даст "рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и [будет обеспечен] устойчивый экономический рост в регионе".
Фермеры и скотоводы упоминаются неспроста: Канада пошла на уступки в секторе молочных продуктов.
В заявлении также отмечается, что новое соглашение даст "новые возможности почти одному миллиарду человек, которые называют Северную Америку своим домом". При этом совокупное население трех стран не дотягивает и до полумиллиарда.
А по отдельной договоренности, достигнутой между Вашингтоном и Мехико в августе 2018-го, США смогут вводить пошлины в размере до 25% на ввоз автомобилей в случаях, если объем импорта будет выше определенных значений или это будет угрожать "национальной безопасности" американского государства.
А Вашингтон пошел на какие-либо уступки?
Как сообщил канадский телеканал Global News со ссылкой на собственные источники, Вашингтон согласился на то, чтобы в новом соглашении, как и в NAFTA, сохранялась глава, предусматривающая разрешение торговых споров в специальном арбитражном суде.
Изначально США выступали за исключение этого пункта из текста USMCA.
Когда USMCA вступит в силу?
"С нетерпением ждем дальнейшего углубления наших тесных экономических связей, когда это соглашение вступит в силу. Мы бы хотели поблагодарить мексиканского министра экономики Ильдефонсо Гуахардо за его тесное сотрудничество на протяжении последних 13 месяцев", — говорится в заключительной части заявления Фриланд и Лайтхайзера.
При этом дата вступления нового договора в силу пока неизвестна. Как сообщает газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, USMCA может быть подписано тремя странами к концу ноября.
Тем временем президент США поздравил Мексику и Канаду и назвал соглашение "историческим" и "замечательным".
Александр Мосесов