РФ поставила под вопрос юрисдикцию Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной

ГААГА, 1 октября. /ТАСС/. Россия выступила с предварительными возражениями относительно юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Как отметили в инстанции, "12 сентября Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения [Украины]".

Ранее Международный суд ООН установил 12 июня 2018 года в качестве крайнего срока для подачи меморандума Украиной и 12 июля 2019 года в качестве крайнего срока для подачи Россией контрмеморандума. Украина в срок предоставила документы - как заявлял глава украинского МИД Павел Климкин, в общей сложности 29 томов на 17,5 тыс. страниц.

Однако теперь, в соответствии с установленными правилами разбирательство по существу между сторонами приостановлено, а Украине дан срок до 14 января 2019 года для того, "чтобы представить свое письменное заявление с замечаниями и ответами на предварительные возражения".

"Решения по последующим действиям в рамках разбирательства будут приняты позднее в соответствии с установленным порядком", - добавили в Международном суде ООН.

Иск Украины против РФ

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Украинская сторона также обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

Комментируя это решение, в МИД РФ отметили важность того, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма.