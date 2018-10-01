Порошенко наградил Франсуа Олланда Орденом Свободы

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего лидера Франции Франсуа Олланда Орденом Свободы. Об этом глава украинского государства сообщил в понедельник в своем Facebook.

"Имею честь вручить бывшему президенту Франции Франсуа Олланду высокую государственную награду - Орден Свободы", - написал Порошенко. "Эта самая высокая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - добавил президент Украины.

Орден Свободы - награда для отличия выдающихся и особых заслуг граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины. Она была учреждена Верховной радой в апреле 2008 года.

По данным на август 2018 года, ордена Свободы были удостоены 20 иностранных граждан. Первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав в сентябре 2008 года.