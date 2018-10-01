СМИ: армия Украины захватила еще 10 квадратных километров в серой зоне в Донбассе

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили еще 10 квадратных километров в серой зоне, расположенной вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на начальника пресс-центра так называемой украинской операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Вячеслава Петровского.

По его словам, после последней официальной информации командующего Сергея Наева от 16 августа с начала ООС 30 апреля 2018 года украинские военные взяли под контроль 15 кв. км территории. С того времени, по данным Петровского, территория в Донбассе, контролируемая ВСУ, увеличилась еще больше. "Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 квадратных километров", - сказал он.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале ООС на востоке страны под руководством вооруженных сил (ранее в Донбассе так называемая антитеррористическая операция формально проводилась под руководством Службы безопасности Украины - прим. ТАСС). С тех пор украинские военные периодически заявляют о взятии под контроль новых территорий в серой зоне Донбасса, что свидетельствует о нарушении минских договоренностей, которые, кроме прочего, предполагают прекращение огня и отвод вооружений.

12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.