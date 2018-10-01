CNN: новый губернатор Окинавы требует вывода военной базы США

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Новым губернатором Окинавы стал Дэнни Тамаки, сын американского морского пехотинца и японки. Победу ему обеспечили требования о передислокации базы корпуса морской пехоты США Футэмма за пределы этой самой южной префектуры Японии, сообщил телеканал CNN.

Поддержка требований жителей Окинавы о выводе американской базы обеспечила радиоведущему 55,1% голосов избирателей на губернаторских выборах 30 сентября и победу над выдвиженцем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ацуси Сакимой.

В своем аккаунте в Twitter Тамаки написал, что его победа на выборах означает наступление на Окинаве "новой эры", но это только начало борьбы за освобождение Окинавы от американских военных пут. "Заявление нового губернатора еще больше осложнит в дальнейшем военное присутствие США в этой префектуре, которое продолжается с окончания Второй мировой войны, несмотря на протесты местных жителей", - сообщает CNN.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии, их стратегическое местоположение к востоку побережья Китая и в "дистанции одного боевого броска" до КНДР делают эти объекты чрезвычайно важными для военного присутствия США в регионе, напоминает канал. Тамаки на посту губернатора действительно может внести изменения в систему дислокации американских войск в Японии. Во всяком случае, по мнению наблюдателей, с его избранием надо будет ожидать обострения ситуации вокруг авиабазы корпуса морской пехоты США и усиление конфронтации между префектуральными и японскими центральными властями.

Японско-американские переговоры о судьбе базы Футэмма идут с 2006 года. Власти Окинавы и правительство Японии рассматривали разные варианты ее передислокации, однако в итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко города Наго. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Ставший его преемником Онага занимал значительно более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно давал понять, что не собирается уступать.

Именно по его инициативе насыпные работы в районе Хэноко были прерваны в марте 2016 года. Однако его решение о прекращении строительства было оспорено правительством, а сам Онага последовательно проиграл дело в судах всех инстанций.