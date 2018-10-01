Итоговая явка на референдуме о переименовании Македонии составила 36,91%

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Явка на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября в балканской стране, составила 36,91%. Фактически необходимый для официального признания результатов референдума порог явки - более 50% - не достигнут. Такие данные представила в понедельник Государственная избирательная комиссия (ГИК) на своем сайте после подсчета 100% бюллетеней.

По данным избиркома, за межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего числа проголосовавших, против - 5,65%.

С учетом специфики македонского законодательства, окончательные итоги голосования избирком должен опубликовать в "Служебном вестнике" в течение ближайших 15 дней.

Голосование проходило более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах Македонии и в городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".