"Укроборонпром" планирует приватизировать часть своих предприятий

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Государственный концерн (ГК) "Укроборонпром" сообщил о планах приватизировать заводы, которые длительное время не получали заказы на производство. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" проводит реформирование с целью передачи для приватизации непрофильных предприятий, которые не выпускают оборонную продукцию", - отмечается в сообщении.

При этом, как утверждают в концерне, сформирован перечень предприятий, которые будут переданы в Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины. "Это исключительно непрофильные предприятия, которые занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили всякое производство", - добавили в "Укроборонпроме".

По его данным, на первом этапе планируется передать около 10 предприятий, в штате которых находится в общей сложности около 300 работников. Как отмечается в сообщении, в Фонд госимущества уже передано предложение о приватизации госпредприятия "171 Черниговский ремонтный завод" и "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод".

В "Укроборонпроме" отметили, что из 131 предприятия, входящего в состав концерна, не будут проданы те, которые с 2014 года обновляли производственные мощности, привлекали высокопрофессиональные кадры и поставляли свою продукцию для армии и силовых ведомств, а также располагают планом дальнейшего развития. "То есть более 80 заводов, конструкторских бюро и научно-производственных комплексов, которые занимаются выпуском, модернизацией, ремонтом вооружения и выпуском комплектующих к нему, останутся в собственности государства и составе ГК "Укроборонпром", - сказано в сообщении.

В июне наблюдательный совет концерна поддержал предложение руководства передать 30 предприятий ФГИ.

"Укроборонпром" создан в 2010 году. В его состав входит 131 предприятие, в том числе компания "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Концерн совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности оборонно-промышленного комплекса Украины.