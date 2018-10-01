{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган заявил, что Турция намерена значительно укреплять сотрудничество с РФ

Турецкий президент отметил, что "с Россией сложились самые тесные отношения во всех сферах: от Сирии до туризма"

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах его страны уделять большое внимание развитию отношений с Россией. Об этом он сказал в понедельник на церемонии возобновления работы парламента после летних каникул. Трансляцию ведет телеканал HaberTurk.

"У нас с Россией сложились самые тесные отношения во всех сферах: от Сирии до туризма. Мы будем еще больше укреплять наши отношения и еще больше развивать наше сотрудничество", - сказал он. Эрдоган напомнил, что "ранее в отношениях двух стран произошло много разных провокаций", но сейчас "государства продолжают реализовывать проекты, отвечающие взаимным интересам".

Он также напомнил о договоренностях Анкары и Москвы, достигнутых по итогам саммита лидеров 17 сентября. "Наши усилия по Сирии дали результаты. В Сочи мы пришли к соглашению, подписали договоренности о создании демилитаризованной зоны в Идлибе и выводе оттуда экстремистов, около 60 тысяч сирийцев вернулись домой", - сказал он. Эрдоган также выразил надежду на успех работы по подготовке новой конституции Сирии.

При этом он отметил, что Турция благодаря своей сирийской политике и договоренностям с другими сторонами "стала страной, имеющей право голоса". В планах Анкары в связи с этим "расширять зоны безопасности в Сирии, в Манбидже, на востоке Евфрата, и в самом скором времени очистить эти районы от террористов".

Теги
СирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
ВВС НАТО три раза за неделю сопровождали самолеты России над Балтикой
В Минобороны РФ уже заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Читать полностью