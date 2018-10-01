Опрос: позиции лидера президентской гонки в Бразилии укрепились после выписки из больницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /ТАСС/. Фаворит гонки за пост президента Бразилии ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару после выписки из больницы укрепил преимущество перед своим главным конкурентом - экс-мэром города Сан-Паулу Фернанду Аддадом. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного агентством FSB Pesquisa по заказу инвестиционно-финансовой компании BTG Pactual.

По данным исследования, в котором приняли участие 2 тыс. жителей из 27 штатов страны в период с 29 по 30 сентября, Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию, может рассчитывать на получение в первом туре 35% голосов избирателей. При этом число сторонников его основного конкурента в борьбе за высший государственный пост - Фернанду Аддада от Партии трудящихся - снизилось с 31,5% до 27%.

Бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии, пользуется симпатией 12% избирателей. За ним с 10% поддержкой следует левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии.

Бывший десантник Болсонару 29 сентября был выписан из больницы в Сан-Паулу после того, как получил тяжелое ножевое ранение 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Как ожидается, он сможет лично участвовать в агитационных мероприятиях только после первого тура выборов.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.