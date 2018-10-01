СМИ: кабмин ФРГ одобрил поставки оружия Саудовской Аравии

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров Саудовской Аравии на сумму в €254 млн, несмотря на обещания не продавать оружие странам, участвующим в конфликте в Йемене. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на ответ кабмина на запрос депутата от фракции "зеленых" в Бундестаге Омида Нурипура.

При этом другим странам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, Берлин одобрил поставки военных товаров на €21,8 млн. Всего же за период с 14 марта по 23 сентября было выдано 87 отдельных разрешений на продажу оружия членам альянса.

Озвученные цифры противоречат обещаниям правящей коалиции ФРГ (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии), ведь в коалиционном соглашении говорится о том, что правительство прекратит поставки оружия странам, которые "непосредственно" участвуют в войне в Йемене. В то же время, о каких государствах конкретно идет речь, в документе не указывается.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию "Золотая победа" по захвату подконтрольного движению "Ансар Аллах" портового города Ходейда. Спустя две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий спецпредставителя генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовке переговоров.