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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Эрдоган: Турция выступает против изоляции Ирана путем наложения на него санкций

Турецкий лидер подчеркнул, что санкции против одной страны фактически "приговаривают народы всех региональных стран"

ТАСС, 1 октября. Применение санкций против Ирана несправедливо, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии возобновления работы парламента после летних каникул. Трансляцию вел телеканал Haberturk.

"Мы придаем особое значение тому, чтобы Иран не был изолирован от политических решений, которые формируют будущее региона. Я считаю, что угрозы санкций против этой страны несправедливы", - сказал он.

Эрдоган отдельно указал, что "крайне неправильно применять санкции против Ирана, когда все имеющиеся вопросы можно легко решить путем проведения мониторинга международными организациями". При этом он подчеркнул, что санкции против одной страны фактически "приговаривают народы всех региональных стран", а "такие методы, исходя из исторического опыта, доказали свою неэффективность".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Теги
ИранТурцияСитуация вокруг ИранаЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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