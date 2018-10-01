Беглый депутат Рады Александр Онищенко собирается подать иск против Порошенко за клевету

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Онищенко, который был лишен неприкосновенности и скрывается от правоохранительных органов Украины, заявил о подготовке иска против президента Петра Порошенко за клевету.

"Подаю в суд на Порошенко за клевету. На днях он назвал меня преступником и сказал, что я должен понести наказание. Это он так ответил на вопрос журналиста, а платил ли он, президент, депутатам деньги за голосования", - написал он на своей странице в Facebook.

Онищенко считает, что обладает высокими шансы выиграть суд, так как он является главным свидетелем причастности Порошенко к коррупционным схемам. "Масса фактов, подтверждающих его [Порошенко] преступления, много свидетелей с мандатами, толпы желающих дать показания, десятки открытых дел НАБУ [Национальном антикоррупционном бюро Украины] по моим разоблачениям, пленки, записи, переписки, - отметил депутат. - Ноль реакции, потому что он и тут всех коррумпировал".

Онищенко против Порошенко

Ранее украинские СМИ частично опубликовали запись разговора Онищенко и Порошенко. В нем речь шла о том, что бывший министр экологии Николай Злочевский сумел договориться с президентом о закрытии ряда уголовных дел против него в обмен на долю в бизнесе. Этой истории сам депутат посвятил главу в своей книге о коррупции действующего президента под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В частности, как уверяет Онищенко, Порошенко получил от Злочевского долю в газодобывающей компании "КУБ-Газ", владеющей пятью лицензиями на добычу и одной лицензией на разведку месторождений на востоке Украины.

Онищенко также обвиняет Порошенко в том, что тот в первые два года президентства для укрепления власти открыто подкупал депутатов парламента, которые затем голосовали за нужные ему кадровые назначения и законопроекты. По словам парламентария, деньги президент передавал в здании своей администрации.

В декабре 2016 года НАБУ открыло уголовное дело по заявлениям Онищенко о подкупе депутатов Верховной рады.

В администрации президента Украины называют ложью все заявления беглого депутата, в отношении которого на Украине заведено дело о мошенничестве с государственными средствами в крупных размерах. В настоящее время Онищенко скрывается в Испании, власти которой в ноябре 2017 года отказали Киеву в его выдаче. Сам депутат сообщал, что уже передал США весь компромат на Порошенко, который записывал в течение года.