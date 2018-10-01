Глава МИД ФРГ призвал Скопье и Афины реализовать соглашение о новом названии Македонии

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что большинство жителей прошедшего в воскресенье в Республике Македония референдума о названии государства выступило в поддержку стремления их страны присоединиться к ЕС и НАТО. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении германского министра.

"Даже если многие хотели бы видеть более высокую явку: я рад, что большинство людей, которые воспользовались своим демократическим правом, проголосовали за соглашение с Грецией", - отмечается в документе. "Они хотят, чтобы их страна продолжила путь в направлении ЕС и НАТО", - считает Маас. Он высказал удовлетворение тем, что "после референдума, носившего консультативный характер", парламент Республики Македония рассмотрит, как быть дальше с договоренностями.

"Я призываю все политические силы в Скопье и Афинах использовать шанс на достижение исторического соглашения и реализовать его", - отметил министр. По его мнению, оно "вносит вклад в укрепление отношений между обеими странами и в стабилизацию обстановки на Западных Балканах". "К тому же, соглашение устраняет основное препятствие на пути сближения Скопье с ЕС и НАТО", - утверждает Маас.

Как заявил ранее председатель Государственной избирательной комиссии республики Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней, референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся. По данным избиркома, итоговая явка составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".