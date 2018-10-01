Правительство Греции озабочено низкой явкой на референдум в Македонии

АФИНЫ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Греции озабочено низкими показателями участия граждан бывшей югославской республики в состоявшемся в воскресенье референдуме по вопросу о переименовании ее в Республику Северная Македония. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос.

По его словам, правительство "озабочено низкой явкой [на референдум] в Бывшей Югославской Республике Македонии (БЮРМ), так как она отражает скептицизм в отношении Преспанского соглашения (оно было подписано главами МИД двух стран на берегу озера Преспа - прим. ТАСС). При этом представитель кабинета заметил, что "подавляющее преобладание голосов "да" является положительным явлением, хотя и не делает итоги референдума "политически обязывающими".

Теперь, по словам Тзанакопулоса, "слово за парламентом БЮРМ", а "греческое правительство будет продолжать поддерживать необходимость введения Преспанского соглашения в действие". "Мы надеемся, что инициатива правительства Заева по пересмотру конституции будет успешной", - добавил он.

Тзанакопулос подверг критике оппозиционные партии в двух странах, которые выступают против соглашения между Афинами и Скопье по изменению названия бывшей югославской республики. По словам представителя правительства, "национализм в обеих странах подрывает соглашение". "[Главная оппозиционная партия] "Новая демократия" в Греции и "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" в БЮРМ являются заложниками ультраправой логики, предпочитают сохранять ситуацию в тупике и подпитывают национализм", - сказал Тзанакопулос.

"Провальный референдум"

Отвечая на вопрос по поводу заявления в воскресенье министра национальной обороны Греции, лидера входящей в правящую коалицию партии "Независимые греки" Паноса Камменоса о "провальном" референдуме в БЮРМ, Тзанакопулос пояснил, что "Камменос дал юридическую трактовку [низкой явке], когда говорит о недействительном референдуме". В рамках правительства с Камменосом "существует честная договоренность" (о поддержке деятельности кабинета, несмотря на разногласия партий по поводу Македонии - прим. ТАСС), добавил Тзанакопулос.

Камменос выразил в воскресенье мнение, что референдум в БЮРМ не состоялся, что делает недействительным соглашение с Грецией по новому названию страны. "С такой явкой на основе статей 73 и 74 конституции [Македонии] референдум недействителен, и 68% граждан отменили соглашение [с Грецией по новому названию страны]", - написал лидер "Независимых греков" в Twitter.

Камменос неоднократно ранее подчеркивал, что он и его партия выступают против слова "Македония" в названии соседней страны, и заявлял, что не даст соглашению Афин со Скопье поступить на ратификацию в греческий парламент. 17 сентября в эфире местного телеканала Antenna Камменос пообещал спровоцировать политический кризис, выведя "Независимых греков" из правительственной коалиции и доведя страну до досрочных парламентских выборов в случае, если договор поступит для ратификации в парламент Греции.

Ципрас признает серьезные разногласия с Камменосом по вопросу о соглашении со Скопье, однако настаивает на том, что сотрудничество с "Независимыми греками" пока может продолжаться ради реализации экономических целей, поставленных кабинетом.

Низкая явка на референдуме

Явка на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября в балканской стране, составила 36,91% при необходимой в более чем 50%. Как заявил председатель Государственной избирательной комиссии республики Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней, референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся.

Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".