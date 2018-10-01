В Раде предложили законодательно осудить и запретить понятие "русский мир"

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады предложили законодательно осудить и запретить понятие "русский мир". Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" зарегистрирован в электронной системе парламента.

Целью законопроекта, говорится в пояснительной записке, является "осуждение "российского мира" ("русского мира") как формы национал-социализма (нацизма), как ключевого концепта русской национальной идеи, которая является идеологическим оправданием российского шовинизма, империализма и военной агрессии против стран-соседей".

Депутаты считают, что с принятием такого закона будет уменьшено "влияния Российской Федерации на внутреннюю политику" Украины и созданы "предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине людей".

Рада 9 апреля 2015 года запретила пропаганду нацизма и коммунизма на Украине.

Документ направлен "на осуждение коммунистического и национал-социалистического тоталитарных преступных режимов на законодательном уровне, запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики, введение обязанности государства осуществлять расследование и обнародование информации о преступлениях, совершенных представителями этих тоталитарных режимов с целью недопущения повторения таких преступлений в будущем".