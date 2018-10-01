Каталонские сепаратисты проводят акции в годовщину референдума о независимости

МАДРИД, 1 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Многочисленные акции протеста и митинги проходят в понедельник в Каталонии по случаю первой годовщины референдума по вопросу выхода региона из состава Испании.

С самого утра так называемые комитеты в защиту республики, которые борются за провозглашение независимости автономии, призвали сторонников разрыва с Испанией устроить акцию на вокзале в городе Жирона. Так, протестующие временно перекрыли пути, по которым следуют высокоскоростные поезда, что нарушило движение составов. Региональным стражам порядка пришлось ограничить доступ на станцию для лиц, которые хотели присоединиться к митингу.

Спустя несколько часов протестующие покинули вокзал и ситуация там нормализовалась. Тем не менее на этом акции в Жироне не прекратились. Сторонники независимости перенесли свою манифестацию в штаб-квартиру регионального правительства в городе. Протестующие также сняли флаг Испании со здания учреждения и заменили его на эстеладу - неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

Кроме того, в течение дня участники демонстраций перекрывают дороги и магистрали в автономии и строят баррикады. В центре Барселоны шествия устроили каталонские студенты, которые объявили 1 октября забастовку. Несколько тысяч учащихся выступают в поддержку итогов референдума о независимости.

Ожидается, что самым крупным митингом в понедельник станет вечерняя манифестация в Барселоне. Предполагается, что шествие начнется в 18:30 по местному времени (19:30 мск) и завершится у здания парламента региона. О своей поддержке акции уже заявил глава каталонского правительства Ким Торра. Региональный лидер также заверил, что его кабмин привержен "демократическому мандату" 1 октября.

Испанские власти, в свою очередь, назвали годовщину референдума грустным днем. Официальный представитель правительства королевства Исабель Селаа отметила, что плебисцит нанес ущерб сосуществованию в Каталонии, а "у раздробленного общества нет будущего". В интервью радиостанции Cadena Ser она сказала, что Мадрид работает над тем, чтобы урегулировать ситуацию.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости региона. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны - прим. ТАСС) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.