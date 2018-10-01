Эрдоган рассчитывает, что США пересмотрят свои "ошибочные взгляды" в отношении Турции

ТАСС, 1 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Вашингтон изменит свою политику в отношении Анкары в соответствии с духом стратегического партнерства. Об этом он сказал в понедельник на церемонии возобновления работы парламента после летних каникул. Трансляцию выступления вел телеканал HaberTurk.

"Уверен, что в итоге американская администрация пересмотрит свои ошибочные взгляды на Турцию. Нас расстраивает полная непоследовательность США в отношении нас, учитывая длительные стратегические связи между нашими странами. Надеемся, что вскоре мы снова будем развивать отношения с Америкой в экономике и политике в соответствии с духом стратегического партнерства", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, "США пренебрегли предупреждениями и озабоченностью Турции и стали сотрудничать с сепаратистскими террористическими организациями в Сирии" [он имеет в виду курдские группировки, признанные в Турции террористическими]. "Еще один пример беззакония - дело "Халкбанка" [зампред банка Хакан Атилла арестован в США по обвинению в нарушении антииранских санкций]. И мы решительно будем бороться с этим извращенным сознанием, которое пытается вводить против нас санкции, прикрываясь каким-то пастором", - сказал Эрдоган, имея в виду дело обвиняемого Турцией в содействии террористам американского пастора Эндрю Брансона.

Говоря об отношениях с Евросоюзом, турецкий лидер заявил, что "в последние годы его страна переживала кризисы с рядом стран ЕС". "Мы не могли молчать перед лицом политики двойных стандартов, надуманных обвинений и невыполненных обещаний со стороны этих стран. Сейчас мы этот проблемный период понемногу преодолеваем", - сказал он.

Эрдоган указал, что его страна "не повернется спиной к своему самому крупному торговому партнеру" в лице ЕС, несмотря на "пережитую несправедливость" со стороны ряда государств сообщества, которые "использовали Турцию в своих внутриполитических целях".