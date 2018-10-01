Китайский самолет-амфибия AG600 прошел испытания по рулению на воде на высоких скоростях

ШАНХАЙ, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай успешно провел первые испытания по рулению на воде на высоких скоростях своего самолета-амфибии AG600, который разрабатывается Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC). Как сообщает агентство Xinhua, данный этап общего комплекса испытаний на воде состоялся в понедельник на одном из водохранилищ в городе Цзинмэнь (центральная провинция Хубэй).

В ходе этого прогона на высоких скоростях по поверхности воды были проверены стабильность работы закрылок, устойчивость воздушного судна во время руления, а также многие другие характеристики. Все системы, передает агентство, во время испытаний работали стабильно, что свидетельствует о готовности самолета к следующему важнейшему этапу - взлету и посадке с поверхности воды. В дальнейшем самолету предстоит пройти дополнительную серию испытаний по рулению на высоких скоростях для проверки всех систем перед первым взлетом с водной поверхности.

Ранее были осуществлены прогоны на низких и средних скоростях. До испытаний по рулению прошли тренировки и по отработке действий на случай аварийной ситуации, осуществлена комплексная проверка оборудования с оценкой всех возможных рисков перед спуском на воду.

В конце августа AG600 пересек воздушное пространство трех китайских провинций, совершив перелет из южной провинции Гуандун на аэродром в районе города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где ему предстоит совершить первый взлет и посадку с поверхности одного из местных водохранилищ в районе аэропорта Чжанхэ. О сроках проведения этих испытаний пока не сообщается.

Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Для набора взлетной скорости AG600 потребовалось тогда около 600 м взлетно-посадочной полосы.

Разработка самолета

Китайская авиастроительная корпорация начала работу по конструированию самолета в 2009 году, а первый опытный образец сошел с конвейера в июле 2016 года. Максимальная взлетная масса AG600, который станет одним из крупнейших гидросамолетов в мире, составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4500 км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м.

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. Коммерческая эксплуатация начнется не раньше 2022 года после прохождения всех процедур по сертификации, которые должны быть завершены к 2021 году. В начале сентября появилась информация о том, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200, поможет Китайской авиастроительной корпорации в сертификации AG600.

Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации и сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.