Мэр Глухова заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Мэр города Глухов Сумской области Украины Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2019 года.
"Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины", - заявил он на пресс-конференции в понедельник, добавив, что слагает полномочия мэра.
Терещенко намерен "демонтировать существующую олигархическую систему" на Украине. "Не для того я возвращался в страну предков, отказывался от французского паспорта и получал украинское гражданство, чтобы кучка негодяев, которые присвоили себе украинское государство, выжила меня из города и страны моих предков", - цитирует его издание "Украинская правда".
При этом мэр Глухова заявил, что среди других кандидатов в президенты нет человека, способного реформировать страну и побороть коррупцию.
Мишель Терещенко - потомок рода украинских промышленников и меценатов - с 2015 года является мэром города Глухов. Он родился в Париже и был французско-украинским предпринимателем.
До Великой октябрьской революции его прапрадед Николай Терещенко 14 лет был мэром Глухова. Благодаря роду Терещенко украинская столица имеет богатейшее собрание предметов искусства в четырех музеях (Национальном художественном, Т. Г. Шевченко, Русском, Западного и Восточного искусств), три из которых занимают дома, принадлежавшие семье Терещенко. Кроме того, семьей Терещенко построена детская больница "Охматдет", здание Театрального института им. Карпенко-Карого и здание медицинской библиотеки на ул. Толстого.
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.