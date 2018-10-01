ВВС НАТО три раза за неделю сопровождали самолеты России над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Истребители НАТО трижды сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
Согласно рапорту, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители королевских ВВС Бельгии F-16 Fighting Falcon для сопровождения российских самолетов, совершавших перелеты в Калининградскую область и из нее, поднимались в воздух два раза 25 сентября и один раз 27 сентября.
"Было совершено сопровождение пары российских Ту-160, а также Ил-20", - сообщили в ведомстве. По версии минобороны Литвы, полеты осуществлялись как по заранее согласованным планам, так и вне таких планов, с включенным или отключенным транспондером - устройством автоматической идентификации воздушного судна, с поддержанием связи с наземными центрами управления либо в режиме молчания.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В российском военном ведомстве 28 сентября сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты 13 раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 30 иностранных бортов.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.