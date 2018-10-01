Чили не обязано проводить переговоры с Боливией по выходу к морю

ГААГА, 1 октября. /ТАСС/. Чили не несет обязательств по проведению переговоров с Боливией по выходу к морю. Соответствующее решение огласил в понедельник Международный суд ООН.

Суд признал, что "Боливия и Чили давно ведут диалог, обмен мнениями и переговоры с целью поиска подходящего решения вопроса отсутствия у Боливии выхода к морю вслед за Тихоокеанской войной и соглашением 1904 года". Однако на основании представленных доказательств суд "не может прийти к заключению, что Чили имеет обязательства по проведению переговоров с Боливией для достижения соглашения, гарантирующего Боливии независимый доступ к Тихому океану", отметил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, зачитывая решение, принятое 12 голосами против трех.

"Соответственно, суд не может удовлетворить требования боливийской стороны", - подчеркнул он. В то же время председатель сказал, что "решение суда не должно восприниматься как не допускающее продолжение диалога между двумя странами в духе добрососедства для обсуждения вопроса, в решении которого заинтересованы обе стороны".

Боливия утратила выход к морю в ходе Тихоокеанской войны - вооруженного конфликта 1879-1884 гг., причиной которого стал контроль над месторождениями селитры. Война закончилась победой чилийских войск и потерей Боливией 120 тыс. кв. км территории и 400 км побережья.

В 2013 году Боливия подала иск против Чили в Международный суд ООН. В документе содержалось требование к суду обязать Чили провести переговоры с целью достижения соглашения о выходе Боливии к морю.