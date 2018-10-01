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Кризис в Сирии
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Глава МИД Франции поддержал соглашение между РФ и Турцией по Идлибу

Жан-Ив Ле Дриан призвал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу "продолжать работу по сближению позиций между "малой группой" и участниками астанинского процесса"

ТАСС, 1 октября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку договоренностям по сирийскому Идлибу между Москвой и Анкарой, достигнутым в ходе переговоров в Сочи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

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"Министр иностранных дел [Франции] Жан-Ив Ле Дриан принял вчера на набережной Орсе [в МИД страны] своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу. Ле Дриан выразил поддержку сочинскому соглашению от 17 сентября, которое подразумевает создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба и позволило избежать перехода к наступательной фазе со стороны [сирийских властей] и их союзников", - отмечается в тексте пресс-релиза.

Глава французской дипломатии также призвал Чавушоглу продолжать работу по сближению так называемой малой группы (Великобритания, Германия, США, Франция, Египет, Иордания и Саудовская Аравия - прим. ТАСС) и участников астанинского процесса (Россия, Иран, Турция).

"Министры обменялись мнениями по поводу необходимости продвижения в направлении согласованного политического решения, в частности за счет быстрой организации "конституционного комитета", над которым работает спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура", - информирует французский МИД.

Зона деэскалации в провинции Идлиб - единственный регион Сирии, который остается не под контролем Дамаска. На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военных операций в Идлибе не будет: Москва рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияФранцияЛивияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипДе Мистура, СтаффанЛе Дриан, Жан-ИвЧавушоглу, Мевлют
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